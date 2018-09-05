Осеннее равноденствие в Барнауле хотят отметить шествием духовых оркестров
Начало шествия запланировано на 10:00
5 сентября 2018, 08:35
Фото: Amic.ru
Шествие духовых оркестров планируют провести в Барнауле в день осеннего равноденствия, 22 сентября, информирует пресс-центр городской администрации.
Маршрут следования музыкантов проляжет от площади Октября до улицы Димитрова. Участниками мероприятия станут Барнаульский духовой оркестр, образцовый духовой оркестр Rhythm Band и эстрадно-духовой оркестр "Ритмы времени".
Начало шествия намечено на 10:00.
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