Основные работы по реконструкции моста через Барнаулку завершены. Фото

Фото: Вячеслав Мельников

Основной объем работ на реконструируемом мосту через Барнаулку завершены, проинформировали 1 декабря в пресс-центре городской администрации.

Новости

Инфографика Новый мост через Барнаулку в цифрах и фактах. Инфографика

На площадке побывал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин. "Основной объем работ уже выполнен, необходимо сделать все возможное, чтобы как можно быстрее открыть мост для движения транспорта", – подчеркнул глава администрации.

Он также дал поручение провести благоустроительные работы на прилегающей к мосту территории.

В данный момент на объекте завершено устройство деформационных швов, уложен асфальт, установлены верстовые столбы, смонтировано красивое чугунное ограждение, сделана контактная сеть троллейбусов.

Читайте также: Шум кранов и скрежет металла: показываем, как строят мост через Барнаулку

Днем 1 декабря здесь будут устанавливать светофор и дорожные знаки. Также проводится отладка наружного освещения.

Портал Amic.ru неоднократно бывал на месте строительства нового моста. Буквально на этой неделе наш фотокорреспондент также посещал стройплощадку, зафиксировав на камеру появившиеся на объекте большие гранитные шары, которые были изготовлены на Колыванском камнерезном заводе, красивые фонари и в целом ход работ по обустройству лестничных сходов.

Реконструкция моста через Барнаулку на проспекте Ленина проводится в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".

Читайте также: Гранит и мрамор: мост через Барнаулку "обрастает" новым декором. Фото