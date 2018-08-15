Остановку автомобилей запретят на участках четырех улиц в Барнауле

Иллюстрации: barnaul.org

Остановку автомобилей запретят в Барнауле на участках четырех улиц — установка соответствующих знаков начнется уже 16 августа.

По данным городской администрации, для беспрепятственного выезда спецавтомобилей пожарной охраны остановку транспорта запретят на нечетной стороне улицы Юрина в районе здания №221 (схема 1).

Также остановку и стоянку машин запретят на нечетной стороне участка улицы Свердлова от дома №71 до дома №67 (схема 2) и на въезде к зданию №26 по улице Привокзальной (схема 3).

А в целях обеспечения беспрепятственного проезда техники, обслуживающей автомобильную дорогу и тротуар по улице 5-й Западной, знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" установят на нечетной стороне этой улицы, на участке от улицы Чудненко до улицы Чеглецова (схема 4).