Остающихся без тепла жителей Рубцовска просят звонить на "горячую линию"

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Жителей Рубцовска, в дома которых до сих пор не пришло отопление, просят обращаться с жалобами и звонить по всем вопросам на специальную "горячую линию". Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, энергетики готовы реагировать на каждое обращение жителей города.

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Прочее Десятки жилых домов Рубцовска до сих пор не получили тепло

"Подразделение Сибирской генерирующей компании в Рубцовске начало свою работу всего два месяца назад, за короткий срок подготовив Южную тепловую станцию, малые котельные и теплосети города к зиме. Однако не во всех домах с началом отопительного сезона стало тепло, в том числе по независящим от энергетиков компании причинам. Специалисты СГК готовы разобраться с каждым конкретным случаем и принять необходимые меры", - говорится в заявлении.

В СГК отмечают, что с вопросами, жалобами и пожеланиями рубцовчан просят звонить в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК по телефону: 9-25-56. Энергетики заверили, что готовы отреагировать на каждое обращение.

В компании напомнили, что Сибирская генерирующая компания заключила договор на аренду части теплового комплекса Рубцовска чуть больше двух месяцев назад. При этом, как говорится в релизе, за короткий срок удалось провести ремонт теплосетей.

"За такой короткий срок решить все проблемы, копившиеся не один год, просто невозможно, но энергетики старательно исполняют свой долг и делают все возможное для нормализации ситуации. За два месяца на сетях города энергетики СГК устранили более 170 повреждений по отоплению и горячей воде", - добавили в СГК.

Ранее стало известно, что проблемой с отопительным сезоном в Рубцовске заинтересовался депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов.

"Мне пишут и звонят жители Рубцовска Алтайского края, некогда ведущего промышленного города страны. Сообщают о тяжелейшей ситуации с отоплением и водоснабжением. На сегодняшний день в городе без тепла и воды остаются около 200 зданий, большинство — жилые дома, учреждения образования и здравоохранения (например, профильный лицей №24, городская поликлиника №3). Люди присылают печальные селфи: сидят в куртках и одеялах в квартирах. И не знают, как дальше, когда будет еще холоднее. Обратился к руководителю Ростехнадзора. Жду скорейшего ответа", — написал Сергей Шаргунов на своей страничке в социальной сети.

На утро 11 октября в Рубцовске без отопления остаются жители 18 многоквартирных и нескольких частных домов. Энергетики пытаются устранить 17 повреждений на теплосетях. Работы ведутся в круглосуточном режиме.