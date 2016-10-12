Остающихся без тепла жителей Рубцовска просят звонить на "горячую линию"

На утро 11 октября без отопления остаются жители 18 многоквартирных домов

12 октября 2016, 12:33

Фото: www.bizneskirov.ru

Жителей Рубцовска, в дома которых до сих пор не пришло отопление, просят обращаться с жалобами и звонить по всем вопросам на специальную "горячую линию". Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, энергетики готовы реагировать на каждое обращение жителей города.

Десятки жилых домов Рубцовска до сих пор не получили тепло

Десятки жилых домов Рубцовска до сих пор не получили тепло

"Подразделение Сибирской генерирующей компании в Рубцовске начало свою работу всего два месяца назад, за короткий срок подготовив Южную тепловую станцию, малые котельные и теплосети города к зиме. Однако не во всех домах с началом отопительного сезона стало тепло, в том числе по независящим от энергетиков компании причинам. Специалисты СГК готовы разобраться с каждым конкретным случаем и принять необходимые меры", - говорится в заявлении.

В СГК отмечают, что с вопросами, жалобами и пожеланиями рубцовчан просят звонить в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК по телефону: 9-25-56. Энергетики заверили, что готовы отреагировать на каждое обращение.

В компании напомнили, что Сибирская генерирующая компания заключила договор на аренду части теплового комплекса Рубцовска чуть больше двух месяцев назад. При этом, как говорится в релизе, за короткий срок удалось провести ремонт теплосетей.

"За такой короткий срок решить все проблемы, копившиеся не один год, просто невозможно, но энергетики старательно исполняют свой долг и делают все возможное для нормализации ситуации. За два месяца на сетях города энергетики СГК устранили более 170 повреждений по отоплению и горячей воде", - добавили в СГК.

Ранее стало известно, что проблемой с отопительным сезоном в Рубцовске заинтересовался депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов.

"Мне пишут и звонят жители Рубцовска Алтайского края, некогда ведущего промышленного города страны. Сообщают о тяжелейшей ситуации с отоплением и водоснабжением. На сегодняшний день в городе без тепла и воды остаются около 200 зданий, большинство — жилые дома, учреждения образования и здравоохранения (например, профильный лицей №24, городская поликлиника №3). Люди присылают печальные селфи: сидят в куртках и одеялах в квартирах. И не знают, как дальше, когда будет еще холоднее. Обратился к руководителю Ростехнадзора. Жду скорейшего ответа", — написал Сергей Шаргунов на своей страничке в социальной сети.

На утро 11 октября в Рубцовске без отопления остаются жители 18 многоквартирных и нескольких частных домов. Энергетики пытаются устранить 17 повреждений на теплосетях. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Комментарии
    Новости партнеров