Осторожно, тухлая рыба: как жителям Алтая уберечься от опасного товара

Фото: twitter.com

Жителей Сибири, а также других макрорегионов страны во вторник, 20 июня, предупредили о возможном попадании на прилавки некачественной рыбы, которую могут выдавать за свежий улов.

Новости

Экономика Россельхознадзор предупредил Сибирь о возможном появлении несвежей рыбы

В управлениях Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратили внимание, что в данный момент стартовала лососевая путина. Именно сейчас на рынок могут массово выбросить запасы прошлогодней рыбы, заявляя, что товар свежий.

География возможного распространения некачественной продукции является очень широкой — Дальний Восток, Сибирь и даже западные регионы страны.

Рыба, как известно, продукт специфический, и при ее покупке вопрос свежести является одним из главных.

Что касается ситуации в Алтайском крае, то пока все в норме. В региональном управлении Россельхознадзора порталу Amic.ru сообщили, что специалисты ведомства не выявили в магазинах и торговых сетях некачественный товар.

"Не поступало никаких жалоб и от граждан", - рассказала представитель надзорного ведомства.

Также в краевом управлении Россельхознадзора призвали жителей региона внимательно отнестись к покупке рыбной продукции.

"В первую очередь необходимо обращать внимание на внешний вид и запах рыбы, которую вы собираетесь приобрести", - отмечают специалисты.

Кроме того, граждане имеют полное право запросить документацию на товар, чтобы убедиться в чистоплотности намерений продавцов рыбы.