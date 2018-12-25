Осужденный за особо крупную кражу барнаулец ответит за мат в адрес судьи

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Житель Барнаула, осужденный за кражу, также ответит за оскорбление судьи, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что 30-летнему горожанину инкриминируют часть 2 статьи 197 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).

"По данным следствия, в октябре 2018 года в ходе двух судебных заседаний по обвинению жителя города Барнаула и его подельника в совершении кражи в составе группы лиц в особо крупном размере, подсудимый выразил явное неуважение к суду, выразившееся в оскорблении председательствующего судьи грубой нецензурной бранью. В ходе предварительного следствия мужчина вину признал, мотивировав свои действия якобы предвзятым отношением судьи, который в ходе заседания отклонял ходатайства стороны обвинения", — уточняют в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.