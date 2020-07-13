Освоить профессию с нуля: где барнаульцы могут получить IT-специальность

IT-специалист – востребованная и высокооплачиваемая профессия. При этом айтишники могут работать не выходя из дома. Получить IT-образование можно в компьютерной академии "ШАГ". Здесь готовят программистов, специалистов по кибербезопасности и компьютерных дизайнеров.

Компьютерная академия "ШАГ" обучает с нуля, независимо от возраста и образования. Студенты академии востребованы по всему миру. Сейчас им доступны три образовательные программы:

Компьютерная академия "ШАГ" – это 95 филиалов в 20 странах мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Программа курсов создана практикующими специалистами из профильной индустрии (программисты, системные администраторы, web-разработчики, фотографы, дизайнеры) по современным международным стандартами и построена в первую очередь на практических занятиях. Студентам расскажут о том, о чем не написано в учебниках.

Методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники "ШАГа" могли достойно показать себя перед работодателем.

Что изучают?

Все студенты обеспечиваются современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже тогда, когда по каким-либо причинам нельзя посетить занятие.

В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний – Microsoft, Cisco, Autodesk, благодаря чему можно получить международные сертификаты уже в процессе обучения. Каждому успешному студенту курса выдают диплом международного образца. Выпускники академии "ШАГ" работают в крупнейших мировых компаниях: Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazone и многих других.

Как записаться в академию?

Перед поступлением в академию нужно обязательно пройти вступительное тестирование.

Только до 20 июля есть возможность воспользоваться бесплатным месячным подготовительным курсом до начала обучения по основной программе.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.



Компьютерная академия "ШАГ"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел: 8 (3852) 72-14-10