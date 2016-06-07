Осыпающийся дом на улице Профинтерна в Барнауле очищают от штукатурки. Фото

Фото: barnaul.org

Рабочие начали очищать от осыпающейся штукатурки в Барнауле карниз и фасад жилого дома по адресу улица Профинтерна, 8. Накануне один из жителей города сообщил, что здесь произошло обрушение части элементов фасада.

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Как сообщили в пресс-центре городской администрации, сейчас управляющая компания "Старый Барнаул" проводит предупредительные мероприятия по предотвращению обрушения штукатурного слоя с карниза и фасада.

"Частичное обрушение облицовки, замеченное накануне, стало результатом несвоевременно проведенного управляющей компанией весеннего осмотра жилищного фонда и нарушения содержания общедомового имущества", - указывают в мэрии.

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Начальник производственно-технического отдела городского комитета ЖКХ Роман Романов, комментируя ситуацию, отметил, что, несмотря на то, что данный дом попадает под программу капремонта, до его проведения за состоянием здания должна следить управляющая организация.



