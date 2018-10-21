От -1 до +8: погода в Алтайском крае на 22 октября

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

Температура ночью -1...+4. Днем потеплеет до +3...+8. Днем на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15- 20 м/с.

В Барнауле ночью ожидается 0...+2, днем +4...+6. Ночью временами осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, ветер юго-западный, 11-16 м/с. Днем временами осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, ветер юго-западный, 9-14 м/с.