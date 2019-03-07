От -20 до +5: какая погода ждет жителей Алтайского края на длинных выходных

Трехдневные выходные в Алтайском крае пройдут в условиях нестабильной мартовской погоды – ночью в регионе будет весьма холодно, а днем воздух прогреется до положительных значений.

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Ночные температуры в зависимости от районов края будут балансировать в диапазоне -5...-20 градусов.

Днем также будет наблюдаться существенный разброс температур от -7 до +5 градусов.

8 марта местами в северных районах ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, в северных районах порывы до 8-13 метров.

Днем 9 марта будет без осадков, а вот в воскресенье в северо-западных районах края вновь обещают небольшой снег.