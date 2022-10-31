До 182%: как изменился спрос на запчасти в России и где их теперь покупать

Сокращение запасов у официальных дилеров и сложности с новыми поставками заставили автовладельцев обратить внимание на популярные онлайн-площадки. Эксперты фиксируют рекордный спрос на запчасти и автокомпоненты. Так, только на «Авито» спрос на автотовары за первое полугодие вырос от 23 до 54% в зависимости от региона. О том, какая ситуация сложилась на рынке запчастей, где автовладельцам искать товар и какие горизонты открываются для бизнеса по продаже таких товаров, amic.ru рассказали эксперты крупнейшей онлайн-платформы объявлений.

Запасы у дилеров сокращаются

Российские автомобилисты лишились поставок не только новых автомобилей, но и оригинальных запчастей практически всех европейских и американских производителей. Складские запасы истощаются, а менеджеры дилерских центров не дают прогнозов по срокам поставки. И если в Москве и Санкт-Петербурге ещё распродают запасы, то регионы, где заказывали детали со столичных складов, испытывают всё больше трудностей.

Автомобилисты нашли выход — стали штудировать онлайн-каналы, в частности онлайн-платформы объявлений. Это не только уже упомянутый «Авито», но также Bibinet.ru, «Дром», Farpost.

Фото: freepik.com

Спрос бьёт рекорды

По данным аналитиков, в Алтайском крае спрос на автозапчасти в первом полугодии вырос на 39% к началу 2022 года, а в июле — ещё на 6% по отношению к июню этого же года. Самыми востребованными категориями оказались «Запчасти» (42%) и «Аксессуары» (17%), а высочайшие темпы роста показали «Экипировка» (124%), «Автокосметика и автохимия» (111%) и «Шины, диски и колёса» (58%).

Если смотреть структуру спроса по всей России, то, например, статистика «Авито» показывает, что практически во всех регионах лидируют запчасти. Далее по востребованности идут шины и диски, а высочайшие темпы роста — у категории автокосметики и химии.

Фото: freepik.com

Кроме того, с учётом смещения акцента с выездного на внутренний туризм растёт запрос и на товары для автопутешествий. Так, трёхзначные темпы роста демонстрируют категории «Багажники» и «Прицепы».

При этом зачастую в некоторых регионах спрос значительно превышает предложение. Например, в Красноярском крае товаров по итогам первого полугодия стало меньше на 12%, в то время как интерес к ним подскочил на 31%. Схожая ситуация и в Оренбургской области: спрос за первые шесть месяцев 2022 года вырос на 37%, в то время как объём предложений в этой категории увеличился только на треть.

Вот как обстоят дела в некоторых других регионах Сибири (все данные приведены на июль 2022 года по отношению к январю этого же года).

Иркутская область

Спрос на автозапчасти в регионе вырос на 49%. Наиболее высокие темпы показали «Автокосметика и автохимия» (182%), «Экипировка» (172%) и «Багажники» (102%). Самые востребованные категории: «Запчасти» (47%) и «Шины и диски» (61%).

Кемеровская область

Здесь + 41%. При этом предложение растёт более низкими темпами (30%). Активнее всего покупают товары из сегментов «Автокосметика» (164%), «Прицепы» (71%) и «Экипировка» (68%). Самые востребованные категории: «Запчасти» (39%) и «Шины и диски» (59%).

Фото: freepik.com

Красноярский край

Спрос вырос на 31%. А количество предложений за этот же период сократилось на 12%. Самые динамичные категории: «Автокосметика и Багажники» (81%), «Экипировка» (72%) и «Шины и диски» (+70%). И самые популярные: «Запчасти» (16%) и «Шины и диски» (70%).

Новосибирская область

Рост спроса составил 37%. Наиболее высокие темпы по спросу показали «Экипировка» (122%), «Шины и диски» и «Багажники» (по 75%), а также «Автокосметика» (54%). Востребованные категории: «Запчасти» (29%) и «Экипировка» (75%).

Республика Алтай

В соседнем регионе активность подскочила на 54%. Категории с самыми высокими темпами роста спроса: «Экипировка» (1500%), «Автокосметика» (500%), «Прицепы» (247%), «GPS-навигаторы» (160%). Самые востребованные категории: «Запчасти» (56%) и «Шины и диски» (70%).

Фото: freepik.com

Новая ниша для бизнеса

Ситуация, которая складывается на российском авторынке, открывает новые перспективы для развития продаж автозапчастей и комплектующих для автотранспорта на онлайн-платформах, уверены эксперты

«Покупателей привлекает доставка. Найти нужную деталь в своём городе или даже регионе не всегда представляется возможным, и заказ курьерской доставкой в один из тысячи постаматов или пунктов выдачи заказов позволяет решить сложную задачу в короткий срок. Поэтому в перспективе интернет-площадки как канал продажи запчастей из молодого и специализированного могут стать основным местом для поиска и покупки всего необходимого для автомобилей», — говорят в «Авито».

Фото: freepik.com

Нехватка компонентов и усиление спроса изменила привычки потребителей: теперь они чаще используют онлайн-платформы для поиска необходимых деталей. Ещё одна тенденция — активное развитие внутренней логистики. Это и многочисленные независимые сервисы доставки, и внутренняя доставка торговых онлайн-платформ.

Фото: freepik.com

Советы от экспертов, как грамотно выстроить продажи в интернете

Эксперты онлайн-платформы «Авито» дали несколько советов тем, кто собирается начать или развивать торговлю в интернете.

Выбирайте проверенную онлайн-платформу. Желательно, где уже настроено системное продвижение или таргетинг. Это намного проще, чем мучиться в соцсетях и мессенджерах, где рекламное объявление или предложение продавца легко теряется в потоке разнообразной информации. На специализированном сайте покупатель приходит конкретно за интересующим его товаром или услугой. Для продавца это означает большую конверсию показа в сделку, нежели при случайном пользовательском скролле ленты. Выбирайте платформу, где есть собственный мессенджер. Сфера ретейла — это всегда риск нарваться на мошенников, причём как для покупателя, так и для продавца. В связи с этим на некоторых ретейл-площадках встроены специальные чаты, которые отслеживают подозрительную активность. Отдавайте предпочтение безопасным сделкам. Сделки в интернете с реальными людьми, а не с системой, как на маркетплейсах, могут вызывать опасения у обеих сторон. Но современные площадки проработали этот момент. Самые продвинутые защищают операции так: в момент заключения сделки сумма блокируется на карте покупателя, что исключает риски недобросовестного поведения.

Фото: freepik.com