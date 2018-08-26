От +9 до +24: погода в Алтайском крае на 27 августа

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +9...+14. Днем потеплеет до +19...+24. Днем на большей части территории региона дождь, гроза, местами град. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +10...+12, днем +21...+23. Ночью в краевой столице временами дождь, гроза, местами возможен град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Днем временами дождь, гроза, местами возможен град, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.