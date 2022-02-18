От электрической турки до квадрокоптера. ТРЦ «Арена» составил подборку оригинальных подарков к праздникам

Для многих выбор подарка на 23 Февраля и 8 Марта из года в год остаётся проблемой — особенно если любимый человек и сам не знает, что ему подарить. А ведь поздравить нужно не только партнёра, но и маму, папу, детей и коллег. Что же делать?

Не переживайте, ТРЦ «Арена» уже составила для вас подборку оригинальных, полезных и приятных подарков на любой бюджет. Идеи собраны на одном сайте, но разбиты по категориям: для неё, для него, для пары, для детей и универсальные подарки. Если вы хотите подарить что-то, вызывающее эмоции, или, например, товары для красоты и здоровья — вы легко найдёте то, что нужно: такие категории также выделены отдельно.

Создатели подборки постарались включить туда не просто «презенты для галочки», а что-то действительно классное и необычное. Всего там представлено более 100 идей: от электрической турки до увлажнителя воздуха, от квадрокоптера до массажной ортопедической подушки.

Определившись с выбором, вам не придётся обходить весь ТРЦ со списком подарков — в подборке уже указано, в каком отделе «Арены» продаётся каждый презент. Это поможет значительно сэкономить время.

ТРЦ «Арена»

Адрес: Павловский тракт, 188

Сайт

Instagram