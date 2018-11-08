От гольф-клуба до торговли шубами: кинотеатру "Россия" в Барнауле 60 лет

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Свой 60-летний юбилей в Барнауле отмечает знаменитый в прошлом кинотеатр "Россия", где уже много лет не показывают кино, а торгуют шубами, алкогольными напитками и проводят концерты.

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Свою историю кинотеатр начинает с осени 1958 года, с кануна 41 годовщины Великого Октября. Открытие состоялось показом фильма "Олеко Дундич". Здание возведено трестом "Стройгаз" по типовому проекту, с двумя залами на 800 мест. В специально оборудованном помещении на каждый зрительный зал смонтировано по три киноаппарата.

Кресла в зрительной зале сделали откидными для того, чтобы свободно проходить между рядами. Здесь впервые были внедрены новые методы работы со зрителем: утренние и специализированные сеансы, благотворительные показы, предварительная продажа билетов.

В 1980-1990-х годах площадь у кинотеатра "Россия" была местом сбора творческой интеллигенции и неформальной молодёжи города. В 1990-х годах большинство из имеющихся площадей были переданы в аренду, кинотеатр оставил за собой лишь небольшой зал на 48 мест. В начале 2000-х здание полностью стало торговым центром. Кроме того, здесь открывались и не задерживались развлекательные заведения, например, клуб мини-гольфа "Джерри", спорт-бар "Россия" и другие. В 2013 году площадь около бывшего кинотеатра преобразилась: реконструирован и оборудован подсветкой фонтан, уложена плитка. Также в здании работали различные кафе и ночные бары, где проводили свои концерты музыкальные коллективы города. Сейчас в здании кинотеатра располагаются несколько магазинов, где в том числе торгуют одеждой.

Отметим, что остановка рядом со знаменитым зданием по-прежнему называется "Кинотеатр "Россия", а у фонтана рядом с ним продолжает собираться барнаульская молодежь и проходят различные городские праздники и мероприятия.