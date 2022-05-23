От игры к профессии. Чем занять летом ребенка, который любит компьютерные игры
Компьютерная академия «Топ» открывает набор на летние каникулы для школьников
Летом в Барнауле дети могут не только гонять мяч во дворе и развлекаться с планшетами, но и проводить время увлекательно и с пользой. Если ваш ребёнок увлекается компьютерными играми, ему наверняка будет интересно разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы. Всему этому можно научиться на летних каникулах от компьютерной академии «Топ».
Преподаватели разработали интереснейший курс для детей от 8 до 14 лет, который будет проходить в комфортных аудиториях академии. Программа мастер-классов посвящена практической области применения компьютерных технологий. При этом все занятия курса проходят в лёгкой игровой форме.
Курс включает в себя такие занятия, как:
— программирование и создание компьютерных игр на KoduGameLab, Scratch, Unity и Python;
— анимация игровых персонажей;
— 3D-моделирование и 3D-печать;
— изучение виртуальной реальности;
— блогинг: YouTube, TikTok, Instagram;
— съёмка анимационного ролика со спецэффектами TikTok;
— создание панорамной и сферической фотографии;
— создание постера для Interstellar в Gimp;
— создание сайта на HTML 5.
А также гонки квадрокоптеров, битвы лего-роботов и много развивающих игр и квестов.
В академии не будет никаких тягот учебного процесса, вместо этого — полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. На летних компьютерных каникулах дети проведут время с пользой и удовольствием!
Подробно ознакомиться с программой летних каникул можно на бесплатном пробном уроке по разработке игры на популярной платформе Roblox Studio, который пройдёт в субботу 28 мая в 13:30 в академии «Топ» по адресу: ул. Кирова, 51а. Там вы также сможете узнать о программах летних лагерей от академии.
Пробный урок — это отличная возможность увидеть учебный процесс изнутри и познакомиться с преподавателями. Записаться можно на сайте и по телефону: 8 (3852) 72-14-10.