От ИВЛ пока не отключают. Глава Первомайского района вышел из комы

Глава администрации Первомайского района Александр Иванов вышел из комы, однако по-прежнему находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом amic.ru сообщил источник в медицинских кругах.

У Александра Иванова наблюдается умеренно положительная динамика. Ранее стало известно, что пациента планировали перевезти на лечение в Москву, однако врачи запретили это делать: чиновник может не перенести полет. Сейчас пациент находится в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Как уже сообщал amic.ru, Иванова госпитализировали в середине сентября. По официальной версии, глава администрации района получил бытовую травму головы. Сейчас его обязанности исполняет первый замглавы Дмитрий Шипунов.