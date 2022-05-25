От мобиля до тетриса: какие развивающие игрушки нужны детям разных возрастов

Развивающие игрушки востребованы среди родителей и мальчиков, и девочек. И это неудивительно, ведь благодаря им дети не просто весело проводят время, но и развивают память, пространственное и цветовое восприятие, мелкую моторику рук, фантазию и другие полезные навыки. Но на какие модели обратить внимание в первую очередь, попав в магазин развивающих игрушек?

Игрушки для самых маленьких

В первые месяцы жизни «развивайками» служат разнообразные погремушки, мобиль в кроватку, специальные мягкие игрушки из категории 0+. Но постепенно кроха растёт, и ему понадобятся:

— развивающий коврик;

— разнообразные музыкальные игрушки с большими и яркими кнопками;

— резиновые уточки, рыбки, машинки и прочее, с которыми весело и интересно купаться;

— пластмассовые и деревянные кубики, конструкторы из крупных элементов, пирамидки;

— пальчиковые краски;

— сортеры разных форм, цветов и размеров;

— простые пазлы;

— бизиборды.

При выборе игрушек для самых маленьких важно отдавать предпочтение проверенным производителям с мировым именем. Дешёвые и низкокачественные модели могут стать источником опасности, ведь малыш может легко оторвать плохо прикреплённый элемент и проглотить его.

«Развивайки» после года

Когда дети начинают активно ходить, они с удовольствием играют с машинками, мячиками и другими предметами, которые легко перемещать. В период освоения нового навыка (от первых шагов до уверенной ходьбы и бега) игрушки становятся не просто развлечением, но и стимулом для физической активности.

Но поскольку малышам нужно и отдыхать, а не только бегать, на помощь мамам приходят разнообразные обучающие игры. С их помощью дети развивают память, стимулируют мелкую моторику рук, расширяют кругозор, учатся усидчивости. Обычно наборы разбиты по тематикам: одни помогут выучить цвета, другие — названия животных, третьи — буквы и цифры и т.д. Большой выбор игр для обучения детей вам предлагает интернет-магазин «Озон».

Для тех, кто постарше

Если ваш ребёнок уже дошкольник или даже посещает учебное заведение, ему также не обойтись без развивающих игрушек. Это, например, настольный тетрис, кубик Рубика, разнообразные мозаики, логопедические шары и многое другое. Здесь вас выручит магазин головоломок.

Такие игры развивают логику, сообразительность, память. Также они учат быстро считать и решать поставленные задачи. Эти навыки обязательно пригодятся при обучении в школе.

Часть головоломок рассчитана на одного человека, некоторые можно разгадывать вдвоём или даже компанией. Существует сотни видов игр подобного типа, поэтому вы обязательно найдёте ту, что понравится именно вашему ребёнку.

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