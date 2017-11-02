От салата до салюта: кто сможет организовать идеальный корпоратив

Готовь сани летом, а новогодний корпоратив сейчас. Event-Агентство FM-Продакшн предложит, порадует и организует главный праздник года - "Не как у всех!"

Корпоратив-2018 – событие, которого ждут все работники, ведь он является завершающей точкой в оставшемся позади рабочем году. Так как зима уже на подходе, стоит задуматься о том, где и как, а главное, кто подготовит новогодний праздник.

Новогодняя служба поддержки Event-Агентства FM-Продакшн предлагает компаниям оригинальные варианты поздравлений с Новым годом.

Корпоративная программа под ключ – "От салата до салюта".

Event-Агентство разработает концепцию вечеринки, подберет площадку для ее проведения, учтет все пожелания при составлении меню и создаст индивидуальный стиль оформления: от пригласительных до стилистических фотозон. Программа включает в себя уникальные форматы: ёлочная интермедия, танцевальный блок с участником шоу "Танцы на ТНТ", поздравление в радиоэфире, и это только верхушка айсберга.

Экспресс-поздравления в офисе – Дед Мороз и Снегурочка с криоэффектами, новогодний флешмоб, фотосессия с героями и еще более 10 креативных концепций удивят компании Барнаула.

Более подробно о новогодней службе от Event-Агентства FM-Продакш читайте на сайте