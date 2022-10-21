От стартапа до эмиграции. Как получить ВНЖ во Франции по программе French Tech

Предприниматели, инвесторы и создатели стартапов, которые хотят жить во Франции, могут оформить французскую техническую визу по программе French Tech Visa и получить Passeport talent. Это документ ВНЖ, который дает возможность вести бизнес, заниматься трудовой деятельностью, претендовать на должные социальные выплаты, обучаться на территории страны. Проживая во Франции пять лет по техвизе, можно подать на ПМЖ и получить паспорт страны.

Что за техническая виза?

Это документ, дающий возможность ускоренного и упрощенного получения статуса резидента в стране. Он введен государством, чтобы поддержать стартап-экосистему. Таким способом удается привлечь в страну новые таланты, у которых есть опыт работы в технической сфере.

К преимуществам French Tech Visa можно отнести:

Возможность иммиграции вместе с семьей. Вместе с главным заявителем, получить документ могут несовершеннолетние дети и супруги. Пакет документов подают после того, как человек получит статус резидента. Доступ к услугам банковских структур. Резиденту предоставляют возможность открыть расчетный счет в любой финансовой банковской структуре для пользования капиталом по своему усмотрению. Вольное передвижение по стране. Человек 90 дней может находиться на территории государства. Разрешение на продолжительное проживание. Документ действителен четыре года, но по истечению срока действия карту можно продлить. Оформление гражданства. Спустя пять лет резидент может получить документ о ПМЖ.

Как получить эту визу?

Оформление вида на жительство во Франции предусматривает получение пригласительного письма от La French Tech и подачу документов на French Tech Visa. Юристы компании помогут грамотно заполнить заявление и отправят запрос на выдачу приглашения во французскую стартап-организацию.

Решение принимают на протяжении 3-4 недель. После одобрения заявки следует получить разрешение на въезд во Францию. Подача запроса на визу осуществляется в консульском учреждении на территории страны постоянного проживания.

В процессе много тонкостей и нюансов, поэтому перед тем, как заняться сбором документом, лучше проконсультироваться со специалистами.

Международная юридическая компания «Мигранту Мир»