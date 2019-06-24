Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю принимает граждан по-новому

График приема граждан изменился в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

В результате время приема увеличили на один час. Прием граждан в ОПФР по Алтайскому краю (улица Партизанская, 94, кабинет 105) теперь проводится с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:48). Прием проводит дежурный специалист.

График приема граждан руководством:

каждый второй вторник месяца с 9 до 11 часов – управляющий Отделением Борис Александрович Трофимов;

каждый третий вторник месяца с 9 до 11 часов – заместитель управляющего Отделением Алексей Борисович Хомутов;

каждый четвертый вторник месяца с 9 до 11 часов – заместитель управляющего Отделением Наталия Викторовна Мочалова.

Необходима предварительная запись по телефону (3852) 39-99-34.