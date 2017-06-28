Отделения почты в Барнауле работают по "сокращенке" из-за нехватки кадров

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Большие очереди образовались в отделениях почты в Барнауле из-за перехода некоторых из них на сокращенный рабочий день, сообщают "Вести.Алтай".

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Прочее "Почта России" обслуживала клиентов в Барнауле через решетку в окне

Так, горожанам иногда приходится стоять в очередях по несколько дней. Такая ситуация, в частности, возникла в 63-м отделении почтовой связи. Местные жители жалуются, что им не удается ни заплатить за коммуналку, ни купить проездной.

Сами работники почты заявляют, что отделение переведено на шестичасовой рабочий день из-за нехватки кадров. По "сокращенке" в Барнауле уже работают 19 из 55 отделений.

"Нам не могут объяснить, почему у нас сократили 1,5 ставки операторов, сортировщиков. Сортировщиков перевели сейчас в операторы. Вот я была сортировщиком, сейчас я – оператор, у нас увеличилось время обработки почты в два, в три раза", - рассказывает сотрудница отделения почты Тамара Чердынцева.

В региональном управлении Федеральной почтовой службы о проблеме знают. При этом главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная подчеркивает, что сокращений и увольнений в организации не было.

"Вот сейчас такая ситуация, что данные вакансии существуют, они открыты. Может быть, в связи с тем, что летний период, спад на рынке труда. Перечень услуг, он не изменился, то есть у нас окна работают по универсальному принципу, клиент может прийти и получить тот же перечень услуг, который был до сокращенного режима работы", - заявляет она.

Однако пока гражданам от этого не легче — им остается стоять в очередях.