Отдых, шопинг, украшения: что можно выиграть на новогоднем розыгрыше в ТРЦ «Европа»

ТРЦ «Европа» проводит новогодний розыгрыш. В призовом фонде — отдых и развлечения на 30 тыс. рублей, сертификаты на золотые и серебряные украшения, покупки в отделах-партнёрах.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно:

— совершить покупку в любом отделе ТРЦ «Европа» на сумму от 1000 рублей в период с 14 ноября по 23 декабря 2022 года;

— написать на чеке свои ФИО и номер телефона;

— опустить чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТРЦ «Европа»;

— прийти на праздник 24 декабря 2022 года (призы будут разыграны только среди присутствующих).

«В розыгрыше участвуют чеки абсолютно из любого отдела ТРЦ, неважно, это одежда, обувь, украшения или продукты. Главное, чтобы они соответствовали основным правилам — номиналу и дате приобретения. А ещё это максимально честный розыгрыш. Все победители будут проверены как на соответствие данным, указанным в чеке, так и на то, что они не являются сотрудниками центра», — отметили организаторы.

В программе также будут конкурсы, розыгрыши и много сюрпризов для всех присутствующих.

ТРЦ «Европа»

Адрес: Павловский тракт, 251в, Барнаул

Режим работы: 10:00-22:00

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Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во «ВКонтакте».

ООО «Феникс»