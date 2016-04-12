Отдых в санатории "Белокуръ": "3 дня, 2 ночи" за 9 850 рублей на двоих

Качественный отдых в Белокурихе в короткие сроки за небольшие деньги возможен

12 апреля 2016, 06:30

Санаторий "Белокуръ" проводит акцию – специальные цены на пакеты услуг для экспресс-отдыха. Проживание в уютном мини-отеле у подножия горы, вкусная домашняя кухня, современная лечебная база – все это в наилучшем виде со скидкой до 30%.

Пакет "3 дня, 2 ночи" за 9 850 рублей на двоих

 В стоимость включено:

  -  проживание двух человек в номере "Стандарт";
   - двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
   - посещение соляной пещеры - 4 процедуры, по 2 на одного гостя;
    - фиточай с медом - 4 раза, по 2 чаепития на одного;
   -  механический массаж стоп - 4 сеанса, по 2 процедуры на каждого гостя;
    - "Кедровая здравница" - 2 сеанса, по 1 процедуре на каждого гостя;
    - прием минеральной воды - ежедневно;
    - морская ванна - 2 процедуры, по 1 на каждого гостя.

 Пакет "4 дня, 3 ночи" за 15 320 рублей на двоих

В стоимость включено:

   - проживание двоих человек в номере "Стандарт"
    -  двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя
    - пользование мангалом — 1 раз на двоих
    - консультация доктора — по 1 консультации на гостя;
    - посещение соляной пещеры — 6 раз, по 3 сеанса на одного;
    - фиточай с медом - 2 раза, по 1 чаепитию на одного;
    - массаж воротниковой зоны - 4 сеанса, по 2 процедуры на одного;
    - прессотерапия - 2 процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;
 
Обратите внимание, по  всем акциям возможен ранний заезд. Замена указанных в пакете услуг на другие невозможна. Количество мест ограничено. Предложение действует при отдыхе в санатории до 30 апреля  2016 года.

Еще больше возможностей для здорового отдыха по привлекательной цене – на сайте: www.belokur.ru/sale

Санаторий  "Белокуръ"

Подробная информация по телефонам:
тел.: 8-983-173-1-999,8 (38577) 38-852,

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