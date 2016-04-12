Отдых в санатории "Белокуръ": "3 дня, 2 ночи" за 9 850 рублей на двоих

Санаторий "Белокуръ" проводит акцию – специальные цены на пакеты услуг для экспресс-отдыха. Проживание в уютном мини-отеле у подножия горы, вкусная домашняя кухня, современная лечебная база – все это в наилучшем виде со скидкой до 30%.

Пакет "3 дня, 2 ночи" за 9 850 рублей на двоих

В стоимость включено:

- проживание двух человек в номере "Стандарт";

- двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;

- посещение соляной пещеры - 4 процедуры, по 2 на одного гостя;

- фиточай с медом - 4 раза, по 2 чаепития на одного;

- механический массаж стоп - 4 сеанса, по 2 процедуры на каждого гостя;

- "Кедровая здравница" - 2 сеанса, по 1 процедуре на каждого гостя;

- прием минеральной воды - ежедневно;

- морская ванна - 2 процедуры, по 1 на каждого гостя.

Пакет "4 дня, 3 ночи" за 15 320 рублей на двоих

В стоимость включено:

- проживание двоих человек в номере "Стандарт"

- двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя

- пользование мангалом — 1 раз на двоих

- консультация доктора — по 1 консультации на гостя;

- посещение соляной пещеры — 6 раз, по 3 сеанса на одного;

- фиточай с медом - 2 раза, по 1 чаепитию на одного;

- массаж воротниковой зоны - 4 сеанса, по 2 процедуры на одного;

- прессотерапия - 2 процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;



Обратите внимание, по всем акциям возможен ранний заезд. Замена указанных в пакете услуг на другие невозможна. Количество мест ограничено. Предложение действует при отдыхе в санатории до 30 апреля 2016 года.

Еще больше возможностей для здорового отдыха по привлекательной цене – на сайте: www.belokur.ru/sale

Санаторий "Белокуръ"

Подробная информация по телефонам:

тел.: 8-983-173-1-999,8 (38577) 38-852,