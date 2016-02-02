Отец, обвиняемый на Алтае в смерти сына, получил год исправительных работ

Суд признал виновным 56-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в причинении смерти своему четырехлетнему сыну по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Известно, что случай произошел вечером 27 августа прошлого года в одном из сел Зонального района. Мужчина перевозил ребенка на велосипеде без специального кресла. Находясь недалеко от дороги, он не остановился и не обеспечил безопасность своему ребенку. Удерживая велосипед одной рукой, допустил падение мальчика на проезжую часть, где на малыша наехал грузовик. Мальчик умер на месте ЧП.

В итоге подсудимый получил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% дохода в бюджет государства.