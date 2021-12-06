Отец раненого в алтайской школе мальчика не поверил версии о случайной стрельбе

Отец восьмиклассника, пострадавшего от выстрела из пневматического пистолета 1 декабря на территории школы в райцентре Алтайского района, рассказал, что не верит в версию о случайном ранении. Он уверяет, что в его сына целенаправленно стреляли, сообщает "Толк".

Ребёнок рассказал отцу, что старшеклассник красовался перед девочками, для чего специально направил пистолет в голову мальчика. То же самое подросток рассказал и следователю, который 2 декабря пришёл в больницу. Одиннадцатиклассник же уверял, что стрелял по деревьям, а причиной ранения стал рикошет.

"Я охотник и знаю, что рикошет не может быть под прямым углом. Даже теоретически это невозможно. Пуля прошла ото лба к затылку на 3 см. Это говорит, что целились целенаправленно", – уверяет мужчина.

Он добавляет, что обратился в правоохранительные органы не только для наказания виновного, но и для сигнала руководству школы, чтобы те не относились халатно к безопасности своих учеников. По словам мужчины, в этой же школе учится и его дочь, за безопасность которой он теперь опасается.

"Да, подросток, скорее всего, отделается штрафом, который заплатят родители. Но этот случай, надеюсь, станет хорошим уроком для руководства школы, которое допускает, что дети приходят на учёбу с оружием", – заявил родитель.