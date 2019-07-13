"Откатили и подожгли". Очевидцы рассказали о возгорании авто в Барнауле
"Жигули" горели на детской площадке
13 июля 2019, 12:29, Роман Кильмяшкин
Жители Барнаула в социальной сети "ВКонтакте" поделились подробностями ЧП с горевшей машиной на улице Малахова, которое случилось 12 июля.
"Автомобиль стоял на парковке, подростки его откатили на детскую площадку, а затем подожгли", - рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".
На фотографии видно, что "Жигули" серьезно повреждены огнем. В частности, выгорел салон и частично моторный отсек.
Другая жительница краевой столицы отметила, что до пожара машина стояла во дворе около года.
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