Открытие гипермаркета "Аксиома" в Горно-Алтайске: как это было

"Аксиома" представляет собой современный комплекс европейского формата. Главной особенностью гипермаркета является возможность под одной крышей найти не только широкий ассортимент товаров для ремонта, но и предметы декора, текстиль, посуду, корма для животных, комнатные растения, бытовую химию, садовый инвентарь, саженцы, семена и другие товары для дома и дачи.

На открытии гипермаркета "Аксиома" не только взрослые, но и дети провели время с пользой. Ребята веселились в компании с героями мультфильмов, ростовыми куклами, лакомились сахарной ватой, участвовали в конкурсах, прыгали на батуте, и все это совершенно бесплатно. Рядом на площадке проводились мастер-классы от настоящих профессионалов. Специалисты консультировали покупателей и демонстрировали возможности новых строительных материалов, которые в большом ассортименте представлены в "Аксиоме". В день открытия каждый посетитель получил бонусную карту с приветственными 300 бонусами в подарок.

В "Аксиоме" воплощены современные принципы оформления торгового зала и выкладки товара. Торговое пространство эффективно зонировано: в каждом отделе представлено свое цветовое решение, что в совокупности с удобной навигацией позволяет покупателю без затруднений найти необходимые товарные категории.

"Аксиома" ставит своей задачей занять позицию надежного и компетентного помощника, который способен открыть новые горизонты комфорта в доме каждого покупателя.

Жители по достоинству оценили новый строительный гипермаркет, которого еще не было в Республике Алтай. И каждый нашел все, что было необходимо для дома и ремонта.

Строительный гипермаркет "Аксиома":

г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 85

г. Барнаул, Павловский тракт, 166г

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4к1

Телефон горячей линии: 8-800-775-9000

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