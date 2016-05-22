Открытие летнего бегового сезона пройдет в Алтайском крае 22 мая

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Летний беговой сезон откроют на Барнаульском ипподроме (пр. Космонавтов, 61) в воскресенье, 22 мая. В пресс-службе администрации Алтайского края уточняют, что 15 мая там уже прошли квалификационные забеги.

На старте сезона будут разыграны несколько призов. Это "Открытие" - для трехлетних лошадей призовых пород, "Весенний" - для лошадей орловской породы старшего возраста, "Первомайский" - для лошадей призовых пород старшего возраста, "В честь Дня Победы" - для четырехлетних лошадей призовых пород. Все участники будут преодолевать дистанцию в 1 тысячу 600 метров.

Подчеркивается, что во время открытия бегового сезона на ипподроме будут работать тотализатор и кафе, а также организовано катание на лошадях и пони. Взрослые смогут приобрести билет за 100 рублей, для ребенка стоимость входного билета составит 50 рублей. Начало мероприятия в 13:00.