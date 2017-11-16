Открытие лыжного сезона пройдет в Алтайском крае 25 ноября

Открытие лыжного сезона пройдет в Алтайском крае в этом году 25 ноября, сообщает официальный сайт администрации региона.

Зимний спортивный сезон откроют соревнования лыжников, которые пройдут 25 и 26 ноября на территории базы отдыха "Заречье" на станции Тягун Заринского района. Победителям будут вручены призы администрации района.

В соревнованиях примут участие лыжники разных возрастных категорий, начиная с 2006 года рождения. Им предложат дистанции от одного до пяти километров. Открытие назначено на 11.30.