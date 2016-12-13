Открытие моста через Барнаулку после реконструкции. Видео
Губернатор Александр Карлин и сити-менеджер Сергей Дугин открыли очередной объект туркластера "Барнаул – горнозаводской город"
Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
Мост через Барнаулку на проспекте Ленина, на котором больше года велись масштабные работы по реконструкции, открывают в эти минуты в Барнауле. Предлагаем вам возможность посмотреть на торжественное событие в режиме реального времени.
В мероприятии принимает участие глава администрации Барнаула Сергей Дугин, а также губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Реконструкция моста стартовала в сентябре прошлого года. Работы на сооружении проводились в рамках создания в краевом центре туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Стоимость всех работ составила почти 210 миллионов рублей. Длина сооружения – 68,5 метра. Расчетная скорость движения по мосту составляет 80 километров в час.