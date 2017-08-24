Открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" в Барнауле перенесли
Предварительно, торговый комплекс представят барнаульцам на следующей неделе
Фото: skyscrapercity.com
Техническое открытие второй очереди ТРЦ "Галактика" в Барнауле, намеченное ранее на 25 августа, не состоится.
Как сообщила порталу Amic.ru представитель ТРЦ, было принято решение максимально подготовить торговый комплекс к презентации широкой общественности. По всей видимости, открытие пройдет уже на следующей неделе.
Ранее в "Первой эскалаторно-лифтовой компании", которая занимается в "Галактике" монтажом подъемной техники, сообщали, что техническое открытие ТРЦ назначено на 25 августа.
Напомним, первая очередь "Галактики" в Барнауле заработала в ноябре 2016 года. В конце декабря в гипермаркете "Ашан", ставшем якорным арендатором торгового комплекса, произошло обрушение кровли. В итоге торговый комплекс был закрыт на ремонтно-восстановительные работы.
Повторное открытие "Ашана" произошло 19 июня этого года.
Портал Amic.ru также сообщал, что стал известен список основных арендаторов комплекса, среди которых значатся магазины "Л'Этуаль", Zara, H&M, Koton, Mango, Pull&Bear, "Снежная королева", Bershka, Stradivarius, "Глория джинс", "Спортмастер", "М.Видео", Ostin, "Аскон", New Yorker.
Кроме того, в "Галактике" заработают такие рестораны быстрого питания, как McDonald`s и Burger King. Что касается развлечений для барнаульцев, то в ТРЦ заработает крытый ледовый каток и восьмизальный кинотеатр.