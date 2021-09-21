Отопительный сезон стартовал в Барнауле
Тепло начнёт поступать поэтапно
21 сентября 2021, 11:05, Никита Черников
С 21 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.
Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую очередь его включат на соцобъектах, часть из которых уже получают теплоснабжение по заявкам. В жилых домах для приёма тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.
Запуск и наладка гидравлических режимов займёт около двух недель, отметили в СГК.
"Если после старта сезона отопление в доме не появляется, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, только после этого – на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в горадминистрации.
Ранее сообщалось, что 21 сентября в 107 домах Барнаула отключили горячую воду.
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