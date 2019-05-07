Отопительный сезон завершился в Барнауле

Отопительный сезон официально завершен в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

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Прочее Стало известно, когда в домах барнаульцев начнут отключать горячую воду

Во вторник, 7 мая, постановление о завершении отопительного периода подписал глава краевой столицы Сергей Дугин.

"Ресурсоснабжающим организациям поручено обеспечить повсеместное отключение отопления в связи с тем, что температура воздуха в течение пяти суток не опускалась ниже плюс восьми градусов", – отмечают в мэрии.

Традиционно собственники жилых и нежилых помещений были вправе принять решение о досрочном отключении систем теплоснабжения.

Напомним, что в 2018 году отопительный сезон начался 19 сентября.

Уже 13 мая в городе стартуют гидравлические испытания. С этого дня горячую воду отключат по контуру ТЭЦ-3.