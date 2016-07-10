Отправившийся к президенту на "Запорожце" бийчанин прибыл в Москву
Вояж жителя алтайского наукограда до столицы состоялся
10 июля 2016, 19:03
Фото: evdokimov.ru
Житель Бийска Евгений Корчагин, отправившийся в начале июля на желтом "Запорожце" в Москву, чтобы встретиться с президентом России, прибыл в столицу.
Об этом сообщает "Эхо Москвы". Состоится ли встреча 36-летнего Евгения Корчагина с главой государства пока не ясно.
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Как сообщал портал Amic.ru, в своей задумке доехать до Москвы Евгений Корчагин был вдохновлен фильмом "Не послать ли нам гонца?" с Михаилом Евдокимовым в главной роли.
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