Отпуск без «дыр» в бюджете: как и на чем сэкономить в путешествии

Отпуск — это всегда серьезные затраты. Нужно оплатить транспорт, проживание (для облегчения поисков номеров рекомендуем использовать сервис бронирования гостиниц), питание, экскурсии и развлечения, подходящую одежду или экипировку, аксессуары... Нередки и непредвиденные расходы. Можно ли сэкономить семейный бюджет, не снижая при этом качество отдыха?

Подготовьте справки и документы

Поскольку во многих странах мира сейчас введены ограничения, связанные с коронавирусом, нужно узнать, какие правила действуют в том государстве, которое вы собираетесь посетить. Тонкостей много, и иногда туристам приходится тратить немало времени и средств, в срочном порядке заказывая те или иные медицинские документы. Лучше подготовить их заранее, не переплачивая за экстренность и не ставя весь отпуск под угрозу.

Планируйте отпуск заранее

Как правило, если приобретать авиа- и ЖД-билеты за несколько месяцев до отпуска, они будут выгоднее. Найти их можно, например, на Ozon Travel.

Полезно будет выяснить, что выгоднее: самостоятельная поездка или организованный тур. Второй вариант кажется более затратным, но это далеко не всегда так.

Если выбрали путешествовать самостоятельно, то помните, что ранее бронирование в отелях и гостиницах также позволяет отлично сэкономить (подобрать подходящее место для проживания в отпуске можно на ozon.ru/travel/hotels/). Если же вы ищите готовый тур, то изучите предложения разных турагентств и подберите наиболее выгодный по соотношению цены и качества.

Кроме того, стоит заранее узнать все об общественном транспорте места назначения и продумать все запланированные маршруты. Если пренебречь этим пунктом, то на месте вам, скорее всего, будет уже не до этого, и вы переплатите за такси, которое будет стоить недешево.

Ищите советы и лайфхаки от путешественников

На всевозможных форумах, посвященных путешествиям, можно найти массу полезной информации и лайфхаков по экономии. Немало интересного можно почитать и на Ozon Travel.

Отправляйтесь за покупками подальше от центра

Если вы приняли решение питаться самостоятельно, а не в гостинице, выбирайте кафе и рестораны, расположенные в отдалении от популярных у туристов секторов. Если отойти на пару кварталов от набережной или исторического центра города, всегда можно удивиться более лояльным ценникам в точках общественного питания. То же самое правило касается и стоимости вещей в различных сувенирных лавках.

Также важно заранее изучить правила поведения на рынках в стране, которую вы собираетесь посетить. Обычно попытки сбить цену в переговорах с продавцом приветствуются, а где-то отсутствие усилий поторговаться вообще считается дурным тоном. Сэкономить таким образом можно до 50-70%.

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