Ответ Томенко: каким спортом занимаются алтайские чиновники и депутаты

Один из любопытных фактов о новом главе Алтайского края Викторе Томенко — в детстве он увлекался баскетболом и даже играл за юношескую сборную Красноярского края. Он и сейчас отлично владеет мячом и периодически это демонстрирует. На днях он был с рабочим визитом в Благовещенке, в сельской школе показал ученикам, как умеет крутить мяч на пальце. А пару недель назад депутат краевого парламента Александр Молотов предложил ему сразиться в баскетбол. Америку мы тут не откроем, но раз уж есть повод, вспомним, с кем бы еще мог сразиться Томенко в спортивном зале и чем вообще увлекаются члены регионального парламента и депутаты. Об этом читайте в материале Amic.ru.

Фото: "БПЗ"

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Прочее Алтайские депутаты предложили Виктору Томенко сыграть в баскетбол

В краевом правительстве действующих "спортсменов" немного. Главным из них можно было бы назвать Сергея Локтева, который покинул пост первого заместителя председателя правительства сразу после отставки губернатора Александра Карлина. Сейчас Локтеву 59 лет, но он до сих пор занимается биатлоном. Он мастер спорта и многократный чемпион России в этом виде спорта.

Политический заместитель председателя правительства (сейчас он, как и все члены кабмина, работает с приставкой врио) Виталий Снесарь хорошо играет в футбол и баскетбол. Еще один зампред, врио министра экономического развития Николай Чиняков — футболист и лыжник. С футболом "на ты" начальник управления по печати и информации Максим Герасимюк. Горными лыжами увлекается зампред Виктор Мещеряков, беговыми лыжами — зампред, министр финансов Владимир Притупов.

В краевом парламенте тоже есть на кого посмотреть. Председатель "Алтайского топливного союза", вице-президент "Российского топливного союза" Юрий Матвейко и глава алтайского отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов играют в футбол. Кстати, они ездили на один из матчей чемпионата мира по футболу. Трофимов еще ходит в "качалку" и бегает.

Фото со страницы Юрия Матвейко в Фейсбуке. Матвейко - крайний справа, Трофимов - второй слева

Плавает самый богатый депутат, бизнесмен Дмитрий Аганов, а также юрист Александр Молотов. Оба — кандидаты в мастера спорта. Молотов также играет в баскетбол, футбол, волейбол, боулинг.

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"Я — самый спортивный политик Алтайского края с точки зрения универсальности — никто в стольких видах спорта в спартакиаде госслужащих не участвует, как я", — шутит Молотов.

Фото предоставлено Amic.ru Александром Молотовым. На фото Молотов справа и Аганов слева

Хорошо играет в баскетбол врио генерального директора ОАО "Цемент" Всеволод Кондратьев. В волейбол — самый молодой депутат АКЗС Денис Голобородько.

Фото со страницы Дениса Голобородько в Фейсбуке

Молодой бизнесмен Сергей Лямин является членом совета Федерации профессионального бокса Алтайского края и, соответственно, занимается боксом.

Сергей Лямин, предприниматель Алексей Найден и директор по производству ООО "Транс экспо" Сергей Шабанов профессионально играют в бильярд.

Фото со страницы Сергея Лямина в Фейсбуке. Лямин слева, Найден справа

Александр Николайчик и вовсе является тренером-преподавателем военно-спортивного клуба "Борец". Его отец, тоже Александр, является руководителем клуба.

К числу лыжников можно отнести генерального директора ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадима Смагина, генерального директора АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергея Приба.

И, конечно же, Татьяна Ильюченко. Она профессиональный спортсмен — заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, многократный чемпион Паралимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, 2006 года в Турине, 2010 года в Ванкувере, многократный чемпион России, неоднократный призер и чемпион Европы и мира, пятикратный обладатель Кубка мира среди слабовидящих спортсменов по лыжным гонкам. Сейчас она освоила горные лыжи.

Фото: asfera.info. На фото Татьяна Ильюченко

Ну и вишенка на спортивном торте АКЗС — Вадим Смагин в роли хоккеиста. Он — игрок команды "Бочкари", которая играет в Ночной хоккейной лиге. В мае он был в числе игроков гала-матча по хоккею, где играл и президент России Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru. Смагин первый справа от Путина

И немного о депутатах Барнаульской городской Думы. Бизнесмен Вячеслав Перерядов — тренер высшей категории по кикбоксингу, президент Федерации кикбосинга Алтайского края.

"Я становился неоднократным призером и победителем чемпионатов и первенств края, Сибири. С 20 лет спортивную карьеру оставил и начал тренировать детей, вырастил нескольких чемпионов страны. Несмотря на занятость, три раза в неделю уделяю время тренировкам в одном из залов Федерации. Помимо кикбоксинга, еще футбол, волейбол и регби, а по выходным обязательная задача для всей семьи – лыжи или велосипед на "Трассе здоровья", — рассказал Amic.ru Вячеслав Перерядов.

Фото предоставлено Amic.ru Вячеславом Перерядовым

Александр Ельников является обладателем черного пояса 4-го дана по карате. Он работает директором спортивной школы "Рубин", вице-президентом Федерации "Сётокан карате-до России" (SKIF). Тренировался с детства, после армии тренировал детей и до сих пор выступает в категории "ветераны". Кстати, в прошлом году стал чемпионом России (по версии SKIF).

Фото предоставлено Amic.ru Александром Ельниковым. Здесь он слева

А самый сильный депутат БГД, безусловно, основатель сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов. Да куда там БГД – он самый сильный человек на Алтае.

"Сейчас ввиду занятости занимаюсь по собственному плану тренировок два раза в неделю, раньше бывало и по 10 раз за 7 дней, но чем больше жмешь (Алексей Меркулов поднимает 415 кг — прим. ред.), тем больше нужно времени на восстановление", — рассказал он Amic.ru.