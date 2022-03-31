«Ой, а у вас молоко убежало...». Откуда взялся праздник День смеха и как его отмечают в разных странах

1 апреля во всём мире отмечают День смеха, а кое-где его ещё называют День дурака. По традиции сегодня принято дурачиться и подшучивать над родственниками, друзьями или знакомыми. Точного ответа на вопрос, как появился это праздник, у историков нет. Интересно то, что практически в каждой стране есть своя история. Кстати, у многих народов с Днём дурака связаны особые приметы и суеверия. Например, в Англии шутить можно только до обеда. А почему — читайте дальше.

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Как появился День смеха?

Версий очень много, но ни одну нельзя считать достоверной. Известно только, что широкое распространение праздник получил в XVIII веке. К этому времени он добрался до американских колоний, а чуть позже его стали отмечать в Великобритании, Шотландии и других странах.

Всему виной Григорианский календарь

В 1583 году французов ошарашила новость — теперь Новый год приказано отмечать не 1 апреля, как это было принято много веков, а 1 января. Дело в том, что король Франции Карл IX принял решение вслед за другими странами Европы перейти на григорианский календарь (назван так в честь Папы Римского Григория XIII, который и ввёл этот календарь, — прим. ред.).



С 20 декабря 1582 года Франция стала жить по григорианскому календарю. Через несколько лет большая часть французов привыкли отмечать Новый год, как и мы сегодня, 1 января. Однако оставались и приверженцы старых традиций. Над ними стали подшучивать, а потом и откровенно высмеивать. Так и закрепилось за 1 апреля название День дурака. Постепенно праздник вышел за пределы Франции. До России он добрался во времена Петра I.

Весенние праздники древних народов

У очень многих народов есть древние весенние праздники, во время которых принято как можно больше веселиться, чтобы привлечь солнце, а вместе с ним и удачу.

Например, у древних римлян это Хилария — праздник, посвящённый Кибеле, или матери богов, олицетворявшей природу.



У древних индусов в день полнолуния, приходившийся ближе всех к дню равноденствия, отмечался праздник Холи — сегодня его называют Фестиваль красок. Праздник символизирует приход весны и возрождение жизни. Кстати, по индуистскому календарю он приходится на Новый год. Во время празднования индусы посыпали себя разноцветным порошком и потом ходили, сияя всеми цветами радуги.



Еврейский Пурим тоже отмечают весной, на этом празднике люди дурачатся и веселятся от души.

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Как отмечают 1 апреля в разных странах?

Впрочем, эта версия слегка притянута — ведь ни один из этих праздников не отмечался 1 апреля. Можно лишь утверждать, что весной у ряда народов было принято веселиться и беззаботно проводить время.

Этот праздник нигде не имеет статус официального, а потому, если выпадает на рабочий день, все трудятся в привычном ритме. Однако шутники готовятся к нему заранее, продумывая розыгрыши, некоторые даже покупают кое-какую амуницию и составляют подробный план, чтобы подшутить над товарищами. Практически в каждой стране существуют свои коронные шутки.



В Португалии 1 апреля друзья и знакомые обсыпают друг друга мукой.



Современные индусы отмечают 31 марта Holi Festival, где по старинке бросаются цветными порошками, специями, мажутся красками и даже прыгают через костёр, встречая весну, — совсем как русские на Ивана Купалу.



Во Франции тех, кто повёлся на обман, называют «апрельская рыба». Сравнение не случайно. Считается, что речная рыба в апреле очень доверчива и легко клюёт на любую наживку, поэтому поймать её — пара пустяков. Самая распространённая шутка — вырезать из бумаги рыбу и прилепить её на спину кому-нибудь.



Шотландцы отмечают 1 апреля День кукушки. Причём праздник длится два дня кряду — второй называют Днём хвоста. Шотландский юмор сосредоточен исключительно на человеческой пятой точке. Верхом развлечения считается подложить какому-нибудь бедняге под попу подушку-пердушку, дождаться, пока он на неё сядет, издав характерный звук, а потом громко рассмеяться.



В Великобритании принято дурачиться строго до обеда, после — ни-ни. Англичане до сих пор верят, что если тебе будет смешно 1 апреля после обеда, или ты кого-то разыграешь после полудня, то станешь глубоко несчастным и удача отвернётся от тебя.



А вот в Германии к этому дню странное отношение: его считают несчастливым, а людей, родившихся 1 апреля, называют невезучими. Как-то слишком шумно веселиться и разыгрывать знакомых тут не принято. Это у взрослых. А вот детям разрешают отрываться по полной: они поручают друг другу невыполнимые задания, отправляют друг друга «туда, не знаю куда», требуя принести «то, не знаю что». В деревнях взрослые в этот день не работают, не пасут скотину и не начинают новые дела — боятся, что веселье застанет в неподходящий момент.

А что делали 1 апреля на Руси?

Древние русичи отмечали 1 апреля День пробуждения домового. Этот хранитель домашнего очага якобы в конце осени впадал в спячку, как медведь и другие лесные животные, и пробуждался аккурат 1 апреля. В этот день крестьяне много шутили и смеялись, показывая домовому своё расположение. А ещё они наряжались в разное тряпьё, чтобы выглядеть смешнее.

День же смеха в современном его понимании начали отмечать на Руси во времена правления Петра I. Как-то в Петербург приехала труппа артистов. Случилось это в 1703 году, в самом конце марта. Артисты ходили по улицам и зазывали жителей на «невероятное представление». Для пущей убедительности даже билеты продавали — настоящие, за реальные деньги. 1 апреля зал был набит битком, пришёл и Петр I. Но в назначенный час никто на сцене не появился — за распахнувшимся занавесом изумлённые зрители увидели полотнище с надписью «1 апрель — никому не верь!» Одураченные люди не знали, как реагировать. Они посмотрели на царя, но тот снисходительно обронил: «Вольность комедиантов». Этот массовый розыгрыш и положил начало празднованию Дня дурака на Руси.

Как отмечают 1 апреля в России?

Современные россияне тоже любят подурачиться, но делают это или в кругу семьи, или в кругу сослуживцев и друзей. Никаких шествий на улицах, никаких маскарадных костюмов, забрасывания друг друга мукой или чем-нибудь ещё у нас не происходит. Одним словом, всё «чинно, благородно» и исключительно в рамках приличия. Так и живём.