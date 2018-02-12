Пакет с продуктами украли у жителя Новоалтайска прямо в магазине

32-летний житель Новоалтайска обратился в полицию и рассказал, что у него в продуктовом магазине украли пакет с оплаченными продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что накануне отправился в продуктовый магазин, закупил продукты, оплатил покупку и поставил пакет на столик у прилавка магазина. В этот момент неизвестный украл пакет.

Сотрудниками полиции было установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".