Палаточный городок для туристов с невысоким доходом обустроят в Белокурихе

Фото: "Алтайтурцентр"

Специальный кемпинг для туристов оборудуют в Белокурихе недалеко от подъемника на гору Церковка, сообщает пресс-служба Алтайтурцентра.

"Завзятые туристы, семьи с невысоким доходом и неоперившаяся молодежь смогут отдохнуть в Белокурихе в варианте "эконом". Рядом с горнолыжным комплексом "Благодать" обустраивают кемпинг под палаточный городок. Принимать гостей планируют уже в начале июня", - говорится в сообщении.

Его территорию обработают от клеща, установят там туалеты, душ, оборудуют зону барбекю. Пообедать можно будет и в этническом кафе. Рядом с новой стоянкой для отдыха находится главная достопримечательность города-курорта – канатно-кресельная дорога на вершину горы Церковка.