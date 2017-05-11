Палаточный городок для туристов с невысоким доходом обустроят в Белокурихе
Кемпинг разместится неподалеку от канатной дороги
Фото: "Алтайтурцентр"
Специальный кемпинг для туристов оборудуют в Белокурихе недалеко от подъемника на гору Церковка, сообщает пресс-служба Алтайтурцентра.
"Завзятые туристы, семьи с невысоким доходом и неоперившаяся молодежь смогут отдохнуть в Белокурихе в варианте "эконом". Рядом с горнолыжным комплексом "Благодать" обустраивают кемпинг под палаточный городок. Принимать гостей планируют уже в начале июня", - говорится в сообщении.
Его территорию обработают от клеща, установят там туалеты, душ, оборудуют зону барбекю. Пообедать можно будет и в этническом кафе. Рядом с новой стоянкой для отдыха находится главная достопримечательность города-курорта – канатно-кресельная дорога на вершину горы Церковка.