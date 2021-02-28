Память Бориса Немцова почтили в Барнауле

Акция памяти российского политика Бориса Немцова состоялась в Барнауле в воскресенье, 28 февраля, в 14:00 на площади Свободы. Мероприятие прошло под лозунгами "Свободу политзаключенным!" и "Потребуем соблюдения прав и свобод граждан!".

Как передает корреспондент amic.ru, на акцию пришли около 100 человек. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники правоохранительных органов.

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Примечательно, что митинг посетил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Сегодня он прибыл в Барнаул с двухдневным визитом на встречу с активом реготделения партии. На акции общественник Константин Емешин подарил ему альбом о краевой столице.

Акция памяти Немцова закончилась в 15:00. В конце мероприятия митингующие скандировали "Россия будет свободной".

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В 2017 году суд приговорил бывшего замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.