Памятник Ефиму Славскому установили в Белокурихе

Фото: altairegion22.ru

Памятник Ефиму Славскому – государственному и партийному деятелю, благодаря усилиям которого город обрел свой современный облик, появился в Белокурихе. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Памятник установили в самом центре курортной зоны у санатория "Белокуриха". Выполнил памятник скульптор Эдуард Добровольский из стали и меди. Сейчас в городе проектируют парк имении Ефима Славского. Его закладку запланировали на начало июля.

Ефим Славский (1898 - 1991) – государственный и партийный деятель, трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1954 и 1962). Один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия, руководитель советской атомной промышленности. Министр среднего машиностроения СССР, при поддержке которого построили современный курорт на Алтае – Белокуриху.

