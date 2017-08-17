Памятник "Материнский подвиг" откроют в Алтайском крае

Памятник "Материнский подвиг" откроют в субботу, 19 августа, в районном центре Крутиха, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

Авторами проекта являются Андрей Мохов, Евгений Шмаков и Ирина Фоломкина. Именно им принадлежит идея создать мемориал в память о женщинах, которые в годы Великой Отечественной войны потеряли своих близких - супругов и детей. Молодые люди планируют проводить у памятника уроки мужества, патриотические мероприятия, провожать призывников на службу в армию.

Эта идея была презентована на IX Международном молодежном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста - 2017". Данная работа стала лучшим социальным проектом форума и была рекомендована на получение грантовой поддержки от правительства Российской Федерации, уточняют в управлении спорта и молодежной политики.

Памятник откроют в 14.00.