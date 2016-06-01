Памятник Валентине Терешковой вновь стал визитной карточкой Алтайского края

Несколько недель ушло у рабочих, чтобы устранить признаки разрушения: в скульптуре были серьезные трещины. Их заполнили материалом, который прочнее бетона, а территорию вокруг привели в порядок: разбили аллею и цветники, расставили скамейки. Реконструкция прошла при поддержке депутата Государственной думы РФ Александра Прокопьева. До старта ремонтных работ он лично общался с Валентиной Терешковой и обсуждал с ней проект реконструкции.

В подправленных контурах монумента полет теперь и вправду кажется настоящим. К реконструкции, кстати, приложил руку профессиональный скульптор. А по настроению местных жителей видно: теперь этот кусочек космоса на земле вызывает еще больший интерес, чем раньше.

"Молодожены сюда приезжают после бракосочетания, оставляют фото на память. Ну, наверное, дополним еще какими-то памятными мероприятиями, чтобы это стало еще большей визитной карточкой", - рассказал глава администрации Баевского района Алтайского края Андрей Мерц.

Осторожно, чтобы не "спугнуть", о возможном приезде самой Валентины Терешковой жители района говорят все последнее время. Свидетели приземления Валентины Терешковой даже записали видеообращение к легендарной женщине-космонавту.

"Уважаемая Валентина Владимировна! Приезжайте к нам. Хоть раз побудете еще на нашей Баевской земле. Мы вас встретим с большим гостеприимством, снова угостим окрошкой!" - говорит свидетель приземления Валентины Терешковой на алтайскую землю из космического пространства Валентин Агарков.

Угощение, отмечают жители района, – обязательный пункт: старожилы до сих пор помнят, как Валентина Терешкова раздавала всем встречающим космическую еду. Этими и многими другими драгоценными моментами она и вошла в историю Алтая. И осталась в ней все той же "Чайкой" в полете.