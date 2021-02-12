Памятные мероприятия в день годовщины вывода войск из Афганистана пройдут в Барнауле

15 февраля, в день 32-й годовщины вывода войск из Афганистана, в Барнауле состоится торжественная памятная встреча на площади Ветеранов, организованная АКО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана". Участники мероприятия возложат цветы к Вечному огню, пишет пресс-служба мэрии.

После воины-интернационалисты и члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах возложат цветы на Мемориале Славы, на Аллее Героев и на Аллее воинов, погибших в Афганистане, на Власихинском кладбище, где состоится памятная служба.

Председатель правления краевой организации ветеранов Афганистана Сергей Завалихин рассказал, что во время боевых действий в Афганистане погибли 420 уроженцев Алтайского края. Сейчас в регионе живут 4,5 тысячи ветеранов-афганцев. Всего же в военных конфликтах на территории 30 стран участвовали около 30 тысяч наших земляков.