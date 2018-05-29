Парад детей и показ роботов устроят в Барнауле 1 июня, в День защиты детей

В барнаульском парке "Солнечный ветер" ко Дню защиты детей, 1 июня, готовят праздничную программу, пишет "Алтайская правда".

В частности, обещают устроить парад детей, шоу огромных мыльных пузырей, "космические" мастер-классы. Приглашают всех желающих. Праздник начнется с 12:00 и завершится в 18:00.

Также посетителей ожидают творческие мастерские, фотозона "Шоу-шар", детские и семейные аттракционы. На сцене выступят творческие коллективы города.

С 12:00 до 14:00 пройдут мастер-классы по созданию космических ракет и "Робото-шоу" с показом роботов.

Парад детей начнется в 15:45. Шествие стартует от главной сцены парка и продолжится на всей его территории. В колонне пройдут дети с шарами. Гости и сотрудники парка будут приветствовать их аплодисментами. Некоторые ребята пронесут в руках транспаранты с забавными лозунгами.

Шоу больших мыльных пузырей начнется в 17:40.