Парад теплоходов пройдет на Телецком озере по случаю Дня ВМФ

Фото: altai-republic.ru

Парад теплоходов и маломерных судов, посвященный Дню военно-морского флота, пройдет на Телецком озере 29 июля.

Праздник состоится в Артыбаше. Также гостей ждет турнир по мини-футболу, конкурсы рисунков и экологические викторины, посвященные 85-летию Алтайского заповедника и 100-летию заповедной системы России, творческие мастер-классы, культурологические и этнографические экскурсии, праздничный концерт.

Парад теплоходов станет кульминацией торжеств. Участие в нем примет легендарное судно "Пионер Алтая". Как отмечают в пресс-службе республиканского правительства, это самый большой и красивый теплоход телецкого флота.

Отметим, что в этом году Телецкий водный праздник будет посвящен Году экологии в России.

В завершении праздника гостей ждет салют.