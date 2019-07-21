Парень пойдет под суд за секс со школьницей в Горном Алтае
Восьмиклассница забеременела, а 25-летний селянин стал фигурантом уголовного дела
21 июля 2019, 17:12, Роман Кильмяшкин
25-летний житель Усть-Канского района стал фигурантом уголовного дела после того, как от него забеременела восьмиклассница, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Против молодого человека возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом младше 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ). Ему грозит до четырех лет колонии.
О преступлении стало известно после того, как школьница рассказала матери о беременности.
По версии следствия, подозреваемый, зная о возрасте девочки, в июле 2018 года вступил с ней в сексуальную связь в селе Кырлык. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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