Парк "Изумрудный" не заработает в 2018 году из-за суда между арендаторами

Фото: Amic.ru

Арендатор барнаульского парка "Изумрудный" Владимир Фишер сообщил Amic.ru, что с 1 мая объект не заработает из-за судебной тяжбы с бывшим арендатором.

Новости

Прочее Ну какая застройка: арендатор барнаульского парка "Изумрудный" о слухах

ООО "Лидер" стало арендатором парка в марте 2017 года. До этого с 2002 года парком занимался барнаульский бизнесмен Павел Тулин. Администрация города неоднократно выказывала предпринимателю претензии из-за того, что в парке не проводилось серьезных работ по благоустройству. Напомним, летом 2017-го года парк также не открылся.

На сегодняшний день все имущество парка продолжает принадлежать бывшему арендатору. Судебное заседание, на котором будет решен спор арендаторов, состоится 15 мая. Однако Владимир Фишер считает, что процесс может затянуться, поскольку с декабря 2017 года заседание откладывается и переносится. Бывший арендатор не готов отдавать имущество. В 2018 году парк будет исключительно природной зоной.

Тем не менее новое руководство парка и в существующих условиях старается привести "Изумрудный" в надлежащее состояние.

Фишер отметил, что в прошлом году подготовили аллею, которую в будущем планируют соединить со спортивными сооружениями. Летом в парке провели работы по очистке. На несколько раз скосили траву, убрали поросль.

Новости

Прочее Менять всё: арендатор парка "Изумрудный" об аттракционах и застройке

Арендатор популярного барнаульского парка добавил, что в ближайшие дни будет заключен договор на составление проектно-сметной документации проекта реновации "Изумрудного". Им займется новосибирская компания, специализирующаяся на создании парковых зон. Они уже преобразили в Новосибирске шесть парков. Проект будет создаваться около трех месяцев и будет представлен в электронной форме в формате 3D.

"Думаю, что за летний период мы пойдем по тому же пути, которым шли в прошлом году", - отметил Владимир Фишер.

После длительных совещаний было принято решение оставить в центре парка водоем. Изначально вместо него планировалось открыть конюшню или бассейн. Планируется решить и проблему с парковкой для машин отдыхающих. Для этого предполагается расширить зоны на проспекте Комсомольском, прилегающие к дороге.

Ранее Владимир Фишер рассказал Amic.ru, что парк будет сохранен по всей его площади в 19 гектаров. Заменены будут все аттракционы, появятся новые опоры освещения, вместо асфальта будет плитка. Озеро будет сохранено, а на месте парка не появится жилая застройка.