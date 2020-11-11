Партию цветов с опасными насекомыми сожгли в Алтайском крае

Растения прибыли из Нидерландов

11 ноября 2020, 11:31, Илья Звягинцев

В отдел карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец насекомого, который на срезах импортных хризантем нашли специалисты Россельхознадзора. В ходе исследования оказалось, что это западный цветочный трипс. 

Эксперты передали сведения в Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай. Вся зараженная продукция из Нидерландов была уничтожена. 

Цветочный трипс способен поражать около 244 видов растений, в частности абрикос, персик, нектарин, сливу, розу, гвоздику, душистый горошек, гладиолус, горох, томат, сладкий перец, баклажан, огурец, землянику, свеклу, морковь, хлопок, грейпфрут, виноград, лук, фасоль.

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