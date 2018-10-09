Партию меда из Республики Казахстан не пустили в Алтайский край
При перевозке сладкого груза было нарушено положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе
9 октября 2018, 17:32
Свыше 200 кг пчелиного меда пытались провезти через Алтайский край из Республики Казахстан. Груз шел через наш регион транзитом. Конечны пункт назначения был Новосибирск. Однако партию пришлось вернуть обратно в Республику.
Изо всех документов, необходимых для транспортировки меда, была только ветеринарная справка. А вот маркировка отсутствовала. Таким образом было нарушено Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе.
Так как подтверждения безопасности продукта не было, сомнительный груз отправили обратно на территорию Казахстана.
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