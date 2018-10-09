Партию меда из Республики Казахстан не пустили в Алтайский край

Свыше 200 кг пчелиного меда пытались провезти через Алтайский край из Республики Казахстан. Груз шел через наш регион транзитом. Конечны пункт назначения был Новосибирск. Однако партию пришлось вернуть обратно в Республику.

Изо всех документов, необходимых для транспортировки меда, была только ветеринарная справка. А вот маркировка отсутствовала. Таким образом было нарушено Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе.

Так как подтверждения безопасности продукта не было, сомнительный груз отправили обратно на территорию Казахстана.